США готовят ответ на покупку Китаем иранской нефти

По сведениям издания, представители американской администрации высокого ранга пришли к согласию по поводу того, что импорт Китаем более 1 млн баррелей иранской нефти в июне этого года стал нарушением американских нефтяных санкций против Тегерана, передает ТАСС.

В правительстве США также опасаются, что это может подорвать позицию Вашингтона, который утверждает, что политика применения санкций в отношении Тегерана работает.

Кроме того, американские законодатели из числа республиканцев требуют от президента США Дональда Трампа усиления давления на Китай в этом вопросе. Однако введение новых ограничений против Китая может осложнить ход и без того непростых торговых переговоров между двумя странами, отмечает издание. В связи с этим в Белом доме пока не приняли окончательного решения, какой ответ на действия Китая может дать Вашингтон.