США приняли решение по аэропорту Ханкенди. Будет ли сбивать Азербайджан вражеские самолеты? оперативно
Палата представителей США одобрила законодательную инициативу конгрессмена Бреда Шермана (Демократическая партия), по которому запрещается продажа Азербайджану таких американских вооружений, которые могут быть использованы против гражданских самолетов «НКР».
«Эта инициатива станет сильным месседжем для Азербайджана. Отныне Баку не сможет угрожать гражданской авиации Нагорного Карабаха и сбивать самолеты», - цитирует Шермана Армянский национальный комитет Америки (ANCA).
Принятие поправки к «Закону о государственной обороне» (National Defense Authorization Act/ NDAA) поддержали 234 конгрессмена, против высказались — 195.
Для того, чтобы эта поправка вступила в силу, закон о военном бюджете должен быть утвержден в обеих палатах и подписан президентом США Дональдом Трампом.
На самом деле эта поправка выглядит крайне бредовой. Ведь если она вступит в силу, то США не смогут продавать Азербайджану зенитно-ракетные системы и ракеты типа «земля-воздух». Но весь парадокс ситуации заключается в том, что США и так не продают вооружение Азербайджану, а официальный Баку не проявляет интереса к покупке американских вооружений.
С другой стороны, Азербайджан не дает разрешения на полеты в аэропорт Ханкенди, построенный армянами на оккупированных территориях. Азербайджан неоднократно предупреждал об этом Международное агентство гражданской авиации еще до начала строительных работ, впоследствии проведенных на пожертвования армянской диаспоры. И Международное агентство гражданской авиации, руководствуясь принципом суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, отказалось присваивать аэропорту в Ханкенди специальный статус. Официальный Баку также предупредил, что готов использовать военные средства для предотвращения полетов в аэропорт в Ханкенди.
Если Азербайджан собьет самолет, летящий в аэропорт Ханкенди, то правительство нашей страны, согласно международным нормам, не будет нести никакой правовой ответственности. Поскольку из-за отсутствия у аэропорта специального статуса и кода для распознавания невозможно идентифицировать летящий самолет – военный он, или гражданский. Таким образом любой самолет в этом воздушном пространстве будет обозначен как неопознанный, и Азербайджан обладает законным правом сбивать неопознанную цель, вторгнувшуюся в его воздушное пространство. Именно по этой причине Армения вот уже который год откладывает организацию полетов в аэропорт Ханкенди. Хотя по сей день армянское лобби в Америке держит этот вопрос в политической повестке дня государственных институтов США.
Сейчас же лидеры армянской диаспоры с помощью своих лоббистов в Конгрессе пытаются выступить с такой бессмысленной законодательной инициативой. Она не имеет смысла еще и потому, что в арсенале у Азербайджана есть средства, позволяющие сбивать не только беззащитные гражданские самолеты над Нагорным Карабахом, но и военные самолеты, ракеты, в том числе и крылатые. То есть для того, чтобы сбить незаконно вторгнувшийся в пространство Нагорного Карабаха воздушный объект (будь то военный или гражданский) Азербайджан не нуждается в американском вооружении. Инициатива конгрессмена Шермана, выдвинутая по заказу ANCA, в любом случае не может стать для Азербайджана «сильным удерживающим месседжем».
Действительно, согласно распространенным WikiLeaks несколько лет назад секретным американским дипломатическим протоколам, руководство Азербайджана попросило у США зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты стратегических нефтяных объектов. И Америка положительно ответила на это обращение азербайджанских властей. Однако с того времени войска противовоздушной обороны Азербайджана с помощью в первую очередь российского вооружения всерьез расширили свои возможности и взяли на вооружение самые современные системы, позволяющие сбивать любую воздушную цель.