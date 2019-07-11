Для того, чтобы эта поправка вступила в силу, закон о военном бюджете должен быть утвержден в обеих палатах и подписан президентом США Дональдом Трампом.

На самом деле эта поправка выглядит крайне бредовой. Ведь если она вступит в силу, то США не смогут продавать Азербайджану зенитно-ракетные системы и ракеты типа «земля-воздух». Но весь парадокс ситуации заключается в том, что США и так не продают вооружение Азербайджану, а официальный Баку не проявляет интереса к покупке американских вооружений.

С другой стороны, Азербайджан не дает разрешения на полеты в аэропорт Ханкенди, построенный армянами на оккупированных территориях. Азербайджан неоднократно предупреждал об этом Международное агентство гражданской авиации еще до начала строительных работ, впоследствии проведенных на пожертвования армянской диаспоры. И Международное агентство гражданской авиации, руководствуясь принципом суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, отказалось присваивать аэропорту в Ханкенди специальный статус. Официальный Баку также предупредил, что готов использовать военные средства для предотвращения полетов в аэропорт в Ханкенди.