Новые власти Греции признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Греция признала лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента. Об этом говорится в заявлении греческого МИД.

"Правительство Греческой Республики в соответствии с общей позицией Евросоюза, выраженной от имени 28 стран-членов в заявлении Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, приняло решение признать председателя демократически избранного Национального собрания Хуана Гуайдо в качестве переходного президента Венесуэлы, чтобы провести свободные, честные и демократические президентские выборы", - говорится в заявлении.

В Греции после досрочных парламентских выборов 7 июля к власти пришло правоцентристское правительство партии "Новая демократия" во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом. Предыдущее левое правительство Алексиса Ципраса отказывалось признать Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы.