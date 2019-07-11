Депутат Захид Орудж: "Умер заключенный. Три дня правительство молчит. Как так?"

Выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса, Захид Орудж коснулся историй вокруг историко-культурного заповедника «Ичери Шехер», кинотеатра Salaam Cinema Baku и смерти арестованного по гянджинским событиям Айдына Гурбанова, отметив, что государственные структуры проводили неправильную информационную политику.

«Генпрокуратура и Пенитенциарная служба выступили с комментарием спустя три дня после смерти заключенного. Это неправильный подход. В системе юстиции и прокуратуре должны были увидеть попытки использовать смерть заключенного со стороны тех, кто ведет политику против власти. Они хотели задеть чувства гянджинцев», - сказал Захид Орудж.

На выступление Захида Оруджа сразу отреагировал спикер Октай Асадов: «В твоих словах есть правда. Старайся почаще выступать. Когда ты молчишь, мы скучаем. Но выступай по вопросу повестки дня».