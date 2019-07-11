Депутат Захид Орудж: "Умер заключенный. Три дня правительство молчит. Как так?"
Депутат Милли Меджлиса, глава Центра социальных исследований Захид Орудж раскритиковал информационную политику государственных структур, сообщает Report.
Выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса, Захид Орудж коснулся историй вокруг историко-культурного заповедника «Ичери Шехер», кинотеатра Salaam Cinema Baku и смерти арестованного по гянджинским событиям Айдына Гурбанова, отметив, что государственные структуры проводили неправильную информационную политику.
«Генпрокуратура и Пенитенциарная служба выступили с комментарием спустя три дня после смерти заключенного. Это неправильный подход. В системе юстиции и прокуратуре должны были увидеть попытки использовать смерть заключенного со стороны тех, кто ведет политику против власти. Они хотели задеть чувства гянджинцев», - сказал Захид Орудж.
На выступление Захида Оруджа сразу отреагировал спикер Октай Асадов: «В твоих словах есть правда. Старайся почаще выступать. Когда ты молчишь, мы скучаем. Но выступай по вопросу повестки дня».