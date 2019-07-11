Разъяренные футбольные болельщики напали на министра спорта Конго Юга Нгуелонделе в аэропорту, когда он возвращался из Египта, где в это время проходит Кубок африканских наций.

Поводом для агрессивных действий стал досрочный вылет сборной Конго из турнира: в 1/8 финала команда уступила Мадагаскару. Основное время завершилось вничью 2:2 (конголезцы отыгрались на 90-й минуте), в серии пенальти успешнее оказались мадагаскарцы.

Кубок африканских наций проводится с 1957 года. Команда Конго выиграла его два раза – в 1968 и 1974 годах. Кроме того, она – дважды (1998, 2015) бронзовый призер турнира.