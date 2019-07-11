В Баку задержали вооруженных наркоторговцев фото
В Баку в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 13 и 15 отделов Сабунчинского РУП, задержаны лица за незаконный оборот наркотиков, а также хранение холодного, огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Согласно информации, в поселке Бакиханова при личном досмотре ранее судимого жителя столицы Асима Гусейнова были обнаружены 11,5 грамма героина, а в его автомобиле Daewoo был найден пистолет Макарова, обойма, восемь патронов, нож и дубинка. Задержанный признался, что обнаруженные предметы принадлежат ему.
Кроме того, в результате операции, проведенной сотрудниками 15 отдела Сабунчинского РУП, задержан ранее судимый житель Баку Васиф Абдулов. При нем были найдены 0,900 грамма героина, а при осмотре автомобиля Mitsubishi - 31,119 грамма героина, 29,450 грамма метамфетамина, охотничье ружье ТОЗ-16 и кинжал.
Возбуждены уголовные дела, ведется расследование.