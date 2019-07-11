В НАТО «обеспокоены» доставкой С-400 в Турцию

В НАТО обеспокоены возможными последствиями приобретения Турцией российских систем С-400.

«Союзники сами принимают решение о том, какое вооружение они закупают. Однако мы обеспокоены возможными последствиями решения Турции приобрести системы С-400», - заявил Интерфаксу чиновник из аппарата НАТО.

«Совместимость наших вооруженных сил совершенно необходима для НАТО, чтобы проводить операции и миссии. Мы приветствуем то, что Турция работает с несколькими союзниками над разработкой систем воздушной и противоракетной обороны большой дальности», - подчеркивается в заявлении.

Ранее в пятницу в Турцию прибыли несколько грузов с компонентами российских систем ПВО С-400. Управление оборонной промышленности Турции сообщило, что доставка остальных компонентов российских зенитных ракетных систем С-400 будет продолжена в предстоящие дни.