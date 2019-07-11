Синоптики обещают не пляжную погоду

В субботу, 13 июля, в Азербайджане местами прогнозируются осадки и сильный ветер. Об этом сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Так, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, в основном без осадков. Ночью местами грозы, поднимется сильный северо-западный ветер. Температура воздуха на полуострове ночью составит 20-24, днем 26-31 градус. В Баку ночью 22-24, днем воздух прогреется до 30 градусов.