Синоптики обещают не пляжную погоду
В субботу, 13 июля, в Азербайджане местами прогнозируются осадки и сильный ветер. Об этом сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Так, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, в основном без осадков. Ночью местами грозы, поднимется сильный северо-западный ветер. Температура воздуха на полуострове ночью составит 20-24, днем 26-31 градус. В Баку ночью 22-24, днем воздух прогреется до 30 градусов.
Атмосферное давление опустится с 751 до 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 50-55%.
На пляжах Апшерона ожидается сильный северо-западный ветер. Температура воды составит 22-24 градуса тепла.
В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, в горах и предгорьях временами пройдут дожди, местами ливневые, возможен град. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 21-25, днем 31-36 градусов выше нуля, в горах 12-17, днем 18-23 градуса тепла.