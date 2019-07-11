Британия увеличит военное присутствие в Персидском заливе

Великобритания обсуждает с США возможность наращивания военного присутствия в Персидском заливе после инцидента с британским танкером, заявила официальный представитель правительства Соединенного Королевства.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США сообщил, что пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в районе Ормузского пролива и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.

"Мы обсуждаем с США наращивание нашего присутствия на фоне недавних угроз судоходству в этой зоне", - сказала журналистам представитель правительства Британии.

По данным СМИ, британский танкер покидал Персидский залив и должен был пересечь Ормузский пролив, когда к нему приблизились иранские корабли. По словам официальных лиц, иранцы приказали танкеру изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Однако сопровождавший танкер фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose "сделал устное предупреждение" иранцам и призвал пропустить судно, "что они и сделали", отмечал телеканал.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отверг данные о попытке иранских кораблей задержать британское судно, отметив, что такие заявления направлены на эскалацию напряженности.