В Армении заочно арестовали родственника Саргсяна

В Ереване суд заочно арестовал Ару Минасяна - экс-директора медицинского центра "Св. Григор Лусаворич", свата экс-президента Сержа Саргсяна, обвиняемого в экономических преступлениях, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

"12 июля следственный орган обратился с ходатайством в суд об аресте Минасяна, которое было удовлетворено. Учитывая, что Минасян скрывается от следствия и его местонахождение неизвестно, он объявлен в розыск", - говорится в сообщении СКК.

Минасян обвиняется в "злоупотреблении полномочиями служащих коммерческих или иных организаций, повлекшем тяжкие последствия, в подделке и соучастии в подделке документов, совершенной группой лиц по предварительному сговору, присвоении или растрате в особо крупных размерах". Ему вменяется нанесение ущерба государству в размере 1,9 миллиона долларов и присвоение и растрата на почти 152 тысячи долларов.