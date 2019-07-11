Центр «Атлас»: «И Азербайджан может заполучить С-400»
Российские ракетные системы С-400 уже в Турции. И это далеко не рядовое событие. Как отмечается в полученной редакцией haqqin.az аналитической выкладке центра «Атлас», в первую очередь это означает переход российско-турецких отношений на новый, более высокий уровень.
Эксперты центра напоминают, что в годы холодной войны Турция являлась стратегическим союзником США. Однако после развала СССР в регионе сформировались новые условия, и зависимость Турции от США резко ослабла. Сразу после этого Анкара начала налаживать более тесные отношения с Москвой. И сегодня, если проанализировать историю российско-турецких отношений за последние 15 лет, модно однозначно утверждать, что они качественно превосходят американо-турецкие. Связано это, в частности, с ошибочной политикой Вашингтона по отношению к Анкаре.
«Атлас» отмечает, что комплекс С-400 усилит безопасность и политический вес Турции. Кроме того, на основе российских технологий Турция сможет начать производство собственных зенитно-ракетных комплексов.
Немаловажным положительным для Турции фактором является и то, что плату за С-400 она погасит за счет кредита, полученного у той же России. В то время как ни одно из этих условий не было предложено Турции американцами. Не случайно на последнем саммите «Большой восьмерки» президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на своего предшественника Барака Обаму. Дело в том, что Обама обещал Турции продать зенитно-ракетный комплекс «Пэтриот», но своих слов не сдержал. Так что сегодня даже в окружении Трампа многие считают, что в вопросе покупки С-400 позиция Турции абсолютно справедлива.
Тем не менее после получения систем С-400 Турция должна быть готова к усилению давления на нее со стороны США. Судя по всему, Трамп не хотел бы еще большего обострения отношений с Турцией, однако Конгресс и Пентагон будут стараться наказать Турцию за твердое нежелание отказаться от ЗРС С-400.
Правда, как считает «Атлас», со временем американцы будут вынуждены смириться с наличием у Турции российских ракет, последует процесс нормализации отношений двух стран. Ведь, приобретя С-400, Турция вовсе не отказывается от покупки военной техники США. Более того, Анкара не скрывает стремление заполучить и американское вооружение. И отказывать ей в этом вовсе не в интересах Вашингтона, отнюдь не желающего потерять турецкий рынок. В противном случае Анкара может купить аналогичные вооружение и технику у той же Москвы.
Естественно, соглашение с Анкарой по поставкам ракетных комплексов очень на руку Москве. Россия смогла продать свои современные ракетные системы одному из самых важных членов НАТО, и это значительно усилит ее позиции на глобальном рынке вооружения. Не случайно, что после Турции купить ЗРК С-400 уже выразила желание и Индия.
Ну и наконец пятый фактор связан с Азербайджаном. Увеличение оборонного потенциала Турции, несомненно, послужит интересам и ее союзника - Азербайджана. И если в будущем Турция сможет сама производить системы С-400, то своим продуктом она поделится и с Азербайджаном, что, естественно, повысит его оборонные возможности. С другой стороны, можно прогнозировать, что растущее военное сотрудничество между Россией и Турцией окажет положительное влияние на процессы на Южном Кавказе. Россия, хочет она того или нет, должна учитывать интересы Турции на Южном Кавказе. И если военное сотрудничество Анкары и Баку будет поднято на более высокий уровень, то Москве трудно будет возражать против этого.