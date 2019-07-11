Центр «Атлас»: «И Азербайджан может заполучить С-400»

Отдел информации 16:10

Российские ракетные системы С-400 уже в Турции. И это далеко не рядовое событие. Как отмечается в полученной редакцией haqqin.az аналитической выкладке центра «Атлас», в первую очередь это означает переход российско-турецких отношений на новый, более высокий уровень. Эксперты центра напоминают, что в годы холодной войны Турция являлась стратегическим союзником США. Однако после развала СССР в регионе сформировались новые условия, и зависимость Турции от США резко ослабла. Сразу после этого Анкара начала налаживать более тесные отношения с Москвой. И сегодня, если проанализировать историю российско-турецких отношений за последние 15 лет, модно однозначно утверждать, что они качественно превосходят американо-турецкие. Связано это, в частности, с ошибочной политикой Вашингтона по отношению к Анкаре.

«Атлас» отмечает, что комплекс С-400 усилит безопасность и политический вес Турции. Кроме того, на основе российских технологий Турция сможет начать производство собственных зенитно-ракетных комплексов. Немаловажным положительным для Турции фактором является и то, что плату за С-400 она погасит за счет кредита, полученного у той же России. В то время как ни одно из этих условий не было предложено Турции американцами. Не случайно на последнем саммите «Большой восьмерки» президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на своего предшественника Барака Обаму. Дело в том, что Обама обещал Турции продать зенитно-ракетный комплекс «Пэтриот», но своих слов не сдержал. Так что сегодня даже в окружении Трампа многие считают, что в вопросе покупки С-400 позиция Турции абсолютно справедлива. Тем не менее после получения систем С-400 Турция должна быть готова к усилению давления на нее со стороны США. Судя по всему, Трамп не хотел бы еще большего обострения отношений с Турцией, однако Конгресс и Пентагон будут стараться наказать Турцию за твердое нежелание отказаться от ЗРС С-400.