MİDA продала очередную партию льготных квартир

Государственное агентство жилищного строительства успешно завершило процедуру выбора 253 квартир - 10 квартир в зданиях 6-9 и 243 квартир в зданиях 10, 11, 12 и 13 в Ясамальском жилом комплексе, расположенном по адресу: Ясамальский район, Внешняя окружная дорога. Процедура продажи квартир за собственный счет началась в 11:00 и была завершена в кратчайшие сроки.

Процедура выбора 253 квартир, находящихся в распоряжении MİDA, по указу Президента Азербайджана № 1113 от 16 ноября 2016 года было осуществлено в прозрачном, безопасном и бесперебойном режиме через систему «Güzəştli mənzil» на портале «электронного правительства» www.e-gov.az. Число людей, обладающих электронным кабинетом в системе «Льготное жилье», составляет 11518 человек.

Во время сегодняшней продажи в процедуре выбора 253 квартир участвовало 1906 человек. Согласно последней информации, поданы документы на 245 из 253 имеющихся квартир.

Процесс выбора квартир проводился в оперативном штабе, созданном в административном здании Госагентства по жилищному строительству в присутствии представителей Госагентства по специальной связи и информационной безопасности Особой государственной службы охраны, Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, Центра развития электронного правительства и компании Ernst & Young.

За процессом выбора квартир наблюдал и президент Интернет-форума, эксперт Осман Гюндюз.

В соответствии с «Правилами льготного приобретения квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства», выбор квартир в порядке ожидания начнется 14 июля в 11:00 и продлится до 00:00 17 июля.

Так, квартира, выбранная в системе «Льготное жилье», в рамках данного объявления в порядке последовательного ожидания может быть выбрана еще двумя лицами.

Иными словами, если по какой-либо причине квартира не была приобретена лицом, ее выбравшим, она будет предложена тому, кто первым выбрал эту квартиру в порядке ожидания. Точно так же, если квартира по какой-либо причине не была приобретена лицом, первым выбравшим эту квартиру, то данная квартира будет предложена лицу, выбравшему ее вторым в порядке ожидания.