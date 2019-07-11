Добыча нефти в Иране установила антирекорд

На фоне санкционных ограничений США добыча нефти в Иране в июне снизилась до 2,28 млн баррелей в сутки, что стало самым низким показателем за последние 30 лет, сообщает в своем ежемесячном отчете Международное энергетическое агентство (МЭА).

По сравнению с маем добыча упала на 120 тысяч баррелей в сутки. «Добыча нефти в Иране снизилась в июне на 120 тыс. баррелей в сутки - до 2,28 млн баррелей в сутки, достигнув минимума за три десятилетия», - говорится в докладе.

Поставки нефти морским транспортом снизились еще значительнее - на 450 тысяч б/с, составив до 530 тысяч б/с, хотя запасы нефти в Иране, по оценке агентства, увеличились.

Как указывает МЭА, до мая 2018 года, когда США вышли из ядерной сделки с Ираном, Тегеран экспортировал в среднем 2,6 млн баррелей нефти в сутки.