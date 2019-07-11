МИД России о бессилии США

В США «наивно полагают», что новые санкции против России способны испугать Москву. Об этом говорится в комментарии российского МИД, размещенном на сайте ведомства, пишет «Лента.ру».

«В Вашингтоне продолжают питать иллюзии, что на Россию можно надавить с помощью санкций», - отмечается в заявлении. При этом ограничения могут негативно сказаться на американском населении: пенсионные фонды, к примеру, вкладываются в российские бумаги, подчеркнули в министерстве.

МИД добавил, что с 2011 года США более 70 раз вводили антироссийские ограничения, однако изменить курс страны это не помогло. Сейчас на рассмотрении американского Конгресса находятся около 20 аналогичных инициатив, а их выдвижение «превратилось в одно из основных занятий» для парламентариев. В ведомстве считают, что «проявление русофобских инстинктов в таких масштабах скорее отражает бессилие» и Вашингтону стоит задуматься.

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила инициативу, предусматривающую введение санкций в отношении российского суверенного долга. Речь в документе идет о невозможности для американских граждан совершать с ним новые сделки.