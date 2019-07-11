Впервые в истории Испании женщина стала генералом

Совет министров Испании одобрил присвоение Патрисии Ортеге Гарсии звания генерала вооруженных сил страны. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции исполняющая обязанности министра образования и профессиональной подготовки, официального представителя кабмина Исабель Селаа, передает ТАСС.

"На этом заседании Совета министров у нас была хорошая новость иметь возможность назначить первую женщину, которая продвигается по службе до звания генерала испанских ВС", - подчеркнула Селаа.

56-летняя Ортега Гарсиа смогла стать генералом спустя 30 лет после того, как армия королевства открыла свои двери для женщин. В настоящий момент в ВС Испании насчитывается более 15 тыс. представительниц прекрасного пола - 12,5% от общего числа служащих.