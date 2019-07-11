В Литве заблокировали сайт агентства Sputnik

Вильнюсский окружной административный суд выдал санкцию на блокирование литовского портала российского новостного агентства Sputnik. Об этом в пятницу на своем сайте сообщила обратившаяся в суд подведомственная парламенту Литвы Комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радиостанций и телевизионных вещателей, передает ТАСС.

Регулятор на заседании 10 июля постановил прекратить доступ к данному интернет-ресурсу, но решение должен был санкционировать суд. Как указывала комиссия, ее вердикт был принят в рамках охраны авторских прав за незаконное публичное использование содержания, подлежащего защите по авторству. К регулятору в начале июля обратилась национальная телевизионная и радиовещательная компания LRT с жалобой на то, что литовский портал агентства Sputnik незаконно, без согласия автора разместил около 1,5 тыс. статей, опубликованных на сайте национального вещателя.

Постановление судебной инстанции будет действовать до устранения указанных претензий. Оно также может быть обжаловано в высшей судебной инстанции.

По утверждению комиссии, ее решение не связано с характером информации, распространяемой агентством Sputnik. Спецслужбы Литвы в ежегодном публичном отчете за 2018 год отмечали, что Sputnik - один из инструментов пропагандистской политики Москвы. В июне группа депутатов парламента от оппозиции призвала регулятора провести расследование о возможных нарушениях агентством Sputnik закона Литвы об общественной информации и его публикациях с предполагаемым подстрекательством к раздорам и принять соответствующие меры.