Встреча была организована в соответствии с графиком приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти и их заместителями в июле 2019 года.

Сегодня министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде провел прием граждан в Гяндже, сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.

Перед началом приема министр посетил памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, возведенный в центре города.

В ходе встречи были выслушаны обращения жителей Гянджи и Гёранбоя по транспортным, телекоммуникационным, почтовым услугам и другим вопросам.

Министр, внимательно выслушав жалобы и предложения граждан, дал руководителям соответствующих структур конкретные поручения по оперативному изучению обращений в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Ряд проблем, затронутых в обращениях граждан, был решен на месте.

В связи с обращениями, не относящимися к компетенции министерства, гражданам были даны разъяснения. Эти обращения были зарегистрированы для направления в соответствующие организации.

На совещании, проведенном после приема, состоялись широкие обсуждения по обращениям, была подчеркнута необходимость обеспечения удовлетворенности граждан.