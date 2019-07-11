Турция показала первые С-400 фото
Министерство национальной обороны Турции распространило в пятницу фотографии поставки первой партии элементов российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin İntikali’nden fotoğraflar.https://t.co/Jp27tuzPJb pic.twitter.com/2PQ485w8Vw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 12 июля 2019 г.
На официальных фотоснимках турецкого военного ведомства изображены несколько тягачей и транспортно-заряжающая машина из состава комплекса С-400.
Ранее в пятницу Министерство национальной обороны Турции заявило, что "первая партия элементов в рамках контракта по ЗРС С-400 была доставлена на авиабазу Мюртед в Анкару". Согласно сообщениям Управления оборонной промышленности Турции, "поставки других элементов продолжатся в ближайшее время".