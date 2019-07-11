Генпрокуратура ответила депутату Захиду Оруджу поминутно

Напомним, что ранее в ходе пленарного заседания Милли Меджлиса депутат Захид Орудж раскритиковал Генпрокуратуру и Пенитенциарную службу за то, что эти госструктуры вовремя не проинформировали общественность о смерти арестованного Айдына Гурбанова, чем воспользовались антивластные силы.

Как заявили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, обвиняемый Айдын Гурбанов, несмотря на интенсивное лечение, скончался в лечебном учреждении Пенитенциарной службы Минюста в 21:50 9 июля 2019 года. На основании этой информации, поступившей в прокуратуру Низаминского района, следователь при участии судебно-медицинских экспертов и свидетелей происшествия провел осмотр палаты, в которой лечился умерший, и тела покойного.

Тело А.Гурбанова для установления причин смерти в 00:20 10 июля 2019 года было направлено в Низаминское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. В 10 часов того же дня с участием племянника умершего, 31-летнего Сулиддина Байрамова судебно-медицинскими экспертами было проведено внешнее обследование тела покойного. В ходе медицинского обследования на теле умершего не было обнаружено телесных повреждений или их следов. После этого в 13:30 того же дня тело умершего было передано его супруге и родственникам.

Первое заключение судебно-медицинской экспертизы о смерти А.Гурбанова поступило в районную прокуратуру в 10:30 11 июля 2019 года и в 12:00 Генеральная прокуратура и Пенитенциарная служба Минюста широко проинформировали общественность о его смерти.