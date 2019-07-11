Минобороны Азербайджана ответило американскому конгрессмену

Азербайджан до сих пор не приобретал вооружения у США и имеет возможность покупать передовую военную технику у других стран, говорится в заявлении Министерства обороны, поступившем в редакцию haqqin.az.

Минобороны подчеркивает, что ВВС Азербайджана обладают различными средствами противоздушной обороны, способных обеспечить защиту воздушного пространства страны и при необходимости дать мгновенный ответ.

«Конгрессмену Шерману, наверное, должно быть известно, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана и тот факт, что долгие годы действует запрет ICAO на полеты гражданской авиации в этот регион из-за армяно-азербайджанского конфликта», - указали в Минобороны.

Ранее Палата представителей США одобрила законодательную поправку, предложенную конгрессменом-демократом Брэдом Шерманом о запрете предоставления Азербайджану любой производимой в США продукции оборонного значения, которая может быть использована для нанесения ударов по гражданским самолетам, прибывающим или убывающих из аэропорта Ханкенди в Нагорном Карабахе.