Молдове понадобилась помощь Саакашвили

Премьер-министр Молдовы Майя Санду хочет привлечь экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к проведению реформ в стране. Об этом она сообщила в интервью порталу Сotidianul.

По словам молдавского политика, уже ведутся переговоры с советниками Саакашвили. По ее мнению, команда экс-президента Грузии даст «квалифицированные советы, как реформировать молдавскую систему юстиции и прокуратуры».

Грузинский политик может прибыть в Молдову по окончании выборов в Верховную Раду Украины, в которых участвует его партия «Рух новых сил».

Однако Санду подчеркнула, что в настоящий момент в бюджете республики недостаточно средств на оплату услуг команды Саакашвили. План с его привлечением в качестве консультанта можно будет осуществить лишь в случае поступления финпомощи из-за рубежа.