В Иране ответили на угрозы Нетаньяху
Министр обороны Ирана Амир Хатами предупредил руководство Израиля о решительном ответе в случае агрессии со стороны Тель-Авива в отношении Исламской Республики.
Таким образом иранский министр отреагировал на заявление премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, ранее пригрозившего применить против Тегерана истребители-бомбардировщики F-35.
Кроме того, Хатами подчеркнул, что угрозы израильтян прямо нарушают пункт 4 статьи 2 Устава ООН, касающийся отказа от угроз или применения силы против других стран-членов ООН, в том числе стран региона и Ирана. Если же Израиль решится посягнуть на территориальную целостность Ирана, то встретит решительный отпор, подчеркнул глава военного ведомства ИРИ.
Отметим, что в настоящее время Израиль считается единственным обладателем F-35 на Ближнем Востоке.