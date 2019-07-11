В Иране ответили на угрозы Нетаньяху

Министр обороны Ирана Амир Хатами предупредил руководство Израиля о решительном ответе в случае агрессии со стороны Тель-Авива в отношении Исламской Республики.

Кроме того, Хатами подчеркнул, что угрозы израильтян прямо нарушают пункт 4 статьи 2 Устава ООН, касающийся отказа от угроз или применения силы против других стран-членов ООН, в том числе стран региона и Ирана. Если же Израиль решится посягнуть на территориальную целостность Ирана, то встретит решительный отпор, подчеркнул глава военного ведомства ИРИ.

Отметим, что в настоящее время Израиль считается единственным обладателем F-35 на Ближнем Востоке.