В России увековечат память азербайджанского вице-адмирала
Глава администрации Балтийского городского округа (Калининградская область РФ) Сергей Мельников провел встречу с председателем азербайджанской диаспоры этой области Тофигом Рзаевым, на которой обсуждалось установление в Балтийске бюста советскому военачальнику вице-адмиралу Гамиду Касумбекову.
Планируется, что памятник в сквере на улице Чехова появится к 75-летию празднования Победы, сообщает AZRU.
Переговоры об увековечении памяти о ветеране Великой Отечественной войны, снискавшего за период своего руководства Балтийской военно-морской базой уважение жителей города и личного состава, внесшего большой вклад в восстановление и развитие Балтийска, начались в 2018 году.