Во Франции показали новейшую атомную «Барракуду»

Первая из шести французских атомных подлодок нового поколения «Барракуда» покинула строительный зал в Шербуре, где ее собирали более десяти лет. «Барракуда» — один из крупнейших проектов в сфере обороны Франции. В церемонии 12 июля приняли участие президент Эммануэль Макрон и министр обороны Флоранс Парли, передает RFI (Международное французское радио).

Появление нового поколения французских атомных подлодок представляется в Пятой республике в качестве события исключительной редкости и значимости.

Как отметил Эммануэль Макрон, строительство «Барракуды» завершилось 120 лет спустя после появления первой французской подлодки и 40 лет спустя после появления ее прямого предшественника — АПЛ класса «Рюби».

Проект «Барракуда» стартовал в 1998 году. Изначально программа оценивалась в 7,9 млрд евро. Однако затраты составили девять миллиардов. Из-за технических сложностей проект задержался на три года.

Первую из шести «Барракуд» назвали «Сюффрен» — в честь легендарного французского адмирала Сюффрена де Сен-Тропеза. Подлодку спустят на воду в конце июля.