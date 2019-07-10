В Газахе конфликт между ветеранами карабахской войны
Сын участника карабахской войны Алика Мурадова, известного как «Алик Газахский», Фуад Мурадов непонятно почему оскорбил ветеранов Карабаха. Как пишет Demokrat.az, он назвал членов общественного объединения «Инвалиды, ветераны карабахской войны и семьи шехидов», которые проводят свободное время в чайном доме для ветеранов, «наркоманами» и «любителями азартных игр». Свои оскорбительные выражения в адрес ветеранов Мурадов опубликовал в соцсетях.
Чтобы выяснить, что на самом деле происходит в чайном доме для ветеранов, корреспонденты портала обратились к заместителю председателя общественного объединения «Инвалиды, ветераны карабахской войны и семьи шехидов», инвалиду карабахской войны I группы старшему лейтенанту Намику Алиеву.
Ветеран Н.Алиев пояснил, что их объединение открыло чайную, чтобы каждый участник войны в Карабахе, каждый член семьи шехида, наконец каждый патриот Азербайджана мог прийти сюда, вспомнить историю и бои в Карабахе, получить поддержку и совет в трудной ситуации.
«Очень сожалею о случившемся. Разумеется, все сказанное Фуадом Мурадовым о нашем чайном доме не соответствует действительности. Чай здесь, между прочим, всегда бесплатный. Даже если кто-то захочет выпить 6-8 чайников, никто его не укорит, не предложит уйти. Здесь каждый уважает каждого. Над нашим чайным домом висят два флага – Азербайджана и Турции. И не все достойны пройти под этими святыми символами», - уверяет Н.Алиев.
Он рассказал также, что на стенах чайной висят портреты Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Сюда нередко заходят посидеть и поговорить за чаем и представители районной власти.
«Лично я, хоть и участвовал в боевых действиях, свои награды не ношу. Какие могут быть медали, когда 20% нашей земли находится в оккупации», - заявил ветеран.
Н.Алиев поделился переживаниями за человека, которого он называет старшим братом. Это председатель Общественного объединения ветеранов Камандар Мамедов, который даже раненым продолжал сражаться за Родину. К несчастью, сейчас К.Мамедов очень болен – у него онкологическое заболевание. Друзья-ветераны всячески поддерживают его.
«Между прочим, посетители нашего чайного дома буквально несколько дней назад взяли на себя расходы по похоронам шехида, погибшего несколько дней назад. Наши офицеры участвовали в церемонии похорон», - добавил Н.Алиев.
Причин, побудивших Фуада Мурадова обрушиться с подобными оскорблениями, ни Н.Алиев, ни другие ветераны не знают и не понимают, чем была вызвана такая выходка.
«Обязательно поговорю с Фуадом об этом. Спорить в социальных сетях не привык и не считаю нужным. Я уже пригласил его в наш чайный дом, но ответа пока нет. Надеюсь, все прояснится, и он изменит свое мнение», - сказал Намик Алиев.
Demokrat.az отмечает, что Фуад Мурадов в свое время был ярым сторонником лидеров оппозиции Али Керимли и Исы Гамбара. В настоящее время он работает пиар-менеджером некоего Арзумана Абдулкеримова, который представляется как благотворитель. Фуад Мурадов участвует в организации его мероприятий, а также управляет его страницей Hilal Media в Фейсбук и youtubе-каналом.