В Газахе конфликт между ветеранами карабахской войны

20:03

Сын участника карабахской войны Алика Мурадова, известного как «Алик Газахский», Фуад Мурадов непонятно почему оскорбил ветеранов Карабаха. Как пишет Demokrat.az, он назвал членов общественного объединения «Инвалиды, ветераны карабахской войны и семьи шехидов», которые проводят свободное время в чайном доме для ветеранов, «наркоманами» и «любителями азартных игр». Свои оскорбительные выражения в адрес ветеранов Мурадов опубликовал в соцсетях.

Чтобы выяснить, что на самом деле происходит в чайном доме для ветеранов, корреспонденты портала обратились к заместителю председателя общественного объединения «Инвалиды, ветераны карабахской войны и семьи шехидов», инвалиду карабахской войны I группы старшему лейтенанту Намику Алиеву. Ветеран Н.Алиев пояснил, что их объединение открыло чайную, чтобы каждый участник войны в Карабахе, каждый член семьи шехида, наконец каждый патриот Азербайджана мог прийти сюда, вспомнить историю и бои в Карабахе, получить поддержку и совет в трудной ситуации. «Очень сожалею о случившемся. Разумеется, все сказанное Фуадом Мурадовым о нашем чайном доме не соответствует действительности. Чай здесь, между прочим, всегда бесплатный. Даже если кто-то захочет выпить 6-8 чайников, никто его не укорит, не предложит уйти. Здесь каждый уважает каждого. Над нашим чайным домом висят два флага – Азербайджана и Турции. И не все достойны пройти под этими святыми символами», - уверяет Н.Алиев.

Он рассказал также, что на стенах чайной висят портреты Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Сюда нередко заходят посидеть и поговорить за чаем и представители районной власти. «Лично я, хоть и участвовал в боевых действиях, свои награды не ношу. Какие могут быть медали, когда 20% нашей земли находится в оккупации», - заявил ветеран. Н.Алиев поделился переживаниями за человека, которого он называет старшим братом. Это председатель Общественного объединения ветеранов Камандар Мамедов, который даже раненым продолжал сражаться за Родину. К несчастью, сейчас К.Мамедов очень болен – у него онкологическое заболевание. Друзья-ветераны всячески поддерживают его. «Между прочим, посетители нашего чайного дома буквально несколько дней назад взяли на себя расходы по похоронам шехида, погибшего несколько дней назад. Наши офицеры участвовали в церемонии похорон», - добавил Н.Алиев. Причин, побудивших Фуада Мурадова обрушиться с подобными оскорблениями, ни Н.Алиев, ни другие ветераны не знают и не понимают, чем была вызвана такая выходка. «Обязательно поговорю с Фуадом об этом. Спорить в социальных сетях не привык и не считаю нужным. Я уже пригласил его в наш чайный дом, но ответа пока нет. Надеюсь, все прояснится, и он изменит свое мнение», - сказал Намик Алиев.