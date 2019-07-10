Ветер привел к последствиям на западе Азербайджана

Сильный ветер и дождь в западном регионе Азербайджана вызвал ряд негативных последствий, сообщает Report.

Так, начавшийся с дневных часов в Гяндже сильный ветер повалил несколько больших деревьев. Некоторые из них упали на припаркованные вблизи автомобили.

Сильный ветер наблюдался и в Шемкире, Товузе, Агстафе. Ветер повалил электрические столбы, что привело к перебоям в подаче электричества. В Кедабеке выпал град, пострадали деревья и посевные площади.

Отметим, что в настоящее время и в Баку наблюдается сильный ветер.