Ветер привел к последствиям на западе Азербайджана
Сильный ветер и дождь в западном регионе Азербайджана вызвал ряд негативных последствий, сообщает Report.
Так, начавшийся с дневных часов в Гяндже сильный ветер повалил несколько больших деревьев. Некоторые из них упали на припаркованные вблизи автомобили.
Сильный ветер наблюдался и в Шемкире, Товузе, Агстафе. Ветер повалил электрические столбы, что привело к перебоям в подаче электричества. В Кедабеке выпал град, пострадали деревья и посевные площади.
Отметим, что в настоящее время и в Баку наблюдается сильный ветер.