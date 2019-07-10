В Чечне решили переименовать родовое село Кадырова

Село назовут в честь первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова - Ахмат-Юрт. Еще в мае жители Центароя выступили на сельском сходе с подобной инициативой.

Оглашая результаты голосования, спикер республиканского парламента Магомед Даудов подчеркнул, что каждый житель поддержал переименование.

Рамзан Кадыров заявил, что жители неоднократно обращались к нему с предложением переименовать село, но он отказывался. По его словам, в Чечне практически в каждом населенном пункте есть улицы и объекты, названные в честь погибших героев.

Первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров погиб во время теракта 9 мая 2004 года на стадионе «Динамо» в Грозном. 10 мая 2004 года президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил Ахмату Кадырову звание Героя России.