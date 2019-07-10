Пентагон обсудит с Турцией поставку С-400

Исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер заявил, что обсудит по телефону с турецким министром национальной обороны Хулуси Акаром доставку в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

«Мы знаем, что Турция приняла поставки С-400, наша позиция в отношении F-35 не изменилась, и сегодня после полудня я поговорю с моим турецким коллегой Акаром», — цитирует и.о. министра ТАСС.

Отметим, что поставки комплексов начались ранее в пятницу. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России сообщила, что они будут реализованы в согласованные сроки.

В свою очередь в НАТО выразили обеспокоенность началом поставок российских систем в Турцию.