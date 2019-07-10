Бакинское транспортное агентство предупреждает водителей в связи с наблюдаемым в столице сильным ветром.

Агентство рекомендует всем участникам дорожного движения быть осторожными в связи с ветреной погодой: «Просим пассажиров быть осторожными во время ожидания автобусов на остановках. Не садиться и не сходить с автобуса вне пункта остановки.

Эти правила должны соблюдаться и на территориях центров транспортного обмена. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и следовать дорожным знакам. В связи с погодными условиями усилен контроль над столичными дорогами и инфраструктурой общественного транспорта».