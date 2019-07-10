Хикмет Гаджиев пробивает армянский кордон на Западе фото
Заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев выступил с докладом о приоритетах внешней политики Азербайджана в Центре Chatham House Королевского института международных отношений Великобритании, сообщает haqqin.az.
Chatham House - один из ведущих аналитических центров мира в области международных отношений.
В мероприятии участвовали эксперт по Кавказу Томас де Ваал и другие эксперты.
В своем выступлении Х.Гаджиев рассказал об основных принципах внешней политики Азербайджана, нагорно-карабахском конфликте, ведущей роли Азербайджана в регионе, его развитии и реализуемых проектах.
Х.Гаджиев отметил региональное лидерство Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева, проводимые в стране коренные реформы.
Завотделом Администрации президента предоставил подробную информацию о неконструктивной позиции Армении, ее незаконной деятельности на оккупированных территориях, о том, что Армения обостряет обстановку на линии соприкосновения войск.
В ходе двухчасовых обсуждений Хикмет Гаджиев ответил на многочисленные вопросы аудитории. На мероприятии также были даны ответы на провокационные вопросы представителя Армении.