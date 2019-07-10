Chatham House - один из ведущих аналитических центров мира в области международных отношений.

Заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев выступил с докладом о приоритетах внешней политики Азербайджана в Центре Chatham House Королевского института международных отношений Великобритании, сообщает haqqin.az.

В своем выступлении Х.Гаджиев рассказал об основных принципах внешней политики Азербайджана, нагорно- карабах ском конфликте, ведущей роли Азербайджана в регионе, его развитии и реализуемых проектах.

В мероприятии участвовали эксперт по Кавказу Томас де Ваал и другие эксперты.

Завотделом Администрации президента предоставил подробную информацию о неконструктивной позиции Армении, ее незаконной деятельности на оккупированных территориях, о том, что Армения обостряет обстановку на линии соприкосновения войск.

В ходе двухчасовых обсуждений Хикмет Гаджиев ответил на многочисленные вопросы аудитории. На мероприятии также были даны ответы на провокационные вопросы представителя Армении.