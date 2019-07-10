Дмитрий Рой, специально для haqqin.az 21:02

«Лобби», «лоббист», «лоббизм» - эти слова стали для нас привычными, и произносим мы их с легкостью. Но при этом мало кто понимает масштаб этого явления и его огромного влияния на внешнюю политику даже такой сверхдержавы, как США. Любой политик в Штатах знает, что для успеха на выборах в Нью-Йорке ему нужна протекция местной еврейской общины, в Калифорнии - армянской, где-то - греческой.

Но это лишь вершина айсберга. В Вашингтоне официально действуют множество организаций, которые за хороший гонорар - солидные деньги для солидных людей - организуют прохождение или блокирование в Конгрессе или Сенате того или иного законопроекта, затрагивающего интересы других государств, подобрав для этого команду уже ушедших в отставку, но сохранивших свое влияние политиков, генералов и экс- руководителей спецслужб. За отдельную плату вы можете даже договориться о том, что вас примут в Госдепартаменте или Белом доме, выслушают в Конгрессе, сведут с нужными людьми из бизнеса или военно-промышленного комплекса, одно негромкое слово которых способно вызвать лавину событий за тысячу километров от Америки. 55 тысяч членов, 158 штатных сотрудников, текущий годовой бюджет примерно в 15 миллионов долларов - табачное лобби? Страховое? Оружейное? Нет, это всего лишь «скромный» Американо-израильский комитет по связям с общественностью, то самый AIPAC, деятельность которого похоронила Соглашение по ядерной программе Ирана. Ежегодно его сотрудники организуют около 2000 часов слушаний в Конгрессе США, проводят более одной тысячи встреч с сенаторами, конгрессменами и их помощниками, поддерживают контакт с 50 постоянными и временными комитетами на Капитолийском холме и сотней американских федеральных ведомств и департаментов. Но «иранской темой» активность этого комитета не ограничивается. В настоящее время он сколачивает лоббистскую коалицию противников Турции и Эрдогана, с успехом привлекая в ее ряды лоббистов, отстаивающих интересы Армении, Греции, Кипра, Саудовской Аравии, Египта, курдов.

Как это работает? Для уже начавшейся антитурецкой кампании была сформирована группа поддержки из «отставников», которая постоянно пополняется новыми участниками, расписаны гонорары и определена конкретная задача для каждого экс-сенатора, генерала в отставке, чиновника Госдепартамента или еще какого-нибудь федерального чиновника на пенсии. Кому-то из них предстоит выступить на митинге, кому-то - сказать нужные слова бывшим коллегам, занимающим высокие кабинеты в Вашингтоне, кому-то - передать в нужные руки нужные документы. Причем совсем не факт, что в этих документах, «служащих доказательством» нелояльности Турции и опасности для Америки Эрдогана, будет хоть четверть правды. История лоббизма в США полна примеров, когда политикам предоставляли тенденциозные подборки информации, откровенно впаривали «липу», а то и вовсе использовали в темную. Парадокс, но если американские политики и извлекали из этих историй урок, то предпочитают держать его при себе. Имея штат квалифицированных помощников, те же сенаторы и конгрессмены не утруждают себя проверкой информации, содержащейся в переданных им от лоббистов папках. Разумеется, не от наивной веры в порядочность этих людей - шансы встретить наивного политика в вашингтонских лабиринтах власти примерно равны шансам найти в лесу говорящее дерево. Просто, выражать сомнение в представленной информации - себе дороже, есть шанс угодить в «черный список» лоббистов, что может самым неприятным образом сказаться на дальнейшей карьере, потерять на выборах голоса в самом неожиданном месте.

А дальше начинается обычный торг - да, я готов поддержать ваш законопроект, но что мне за это будет. Варианты ответной услуги самые разные, но, большей частью, вполне устраивающие политика. И его голос уходит в карман лоббиста. Отдельная тема - массовка, участники массовых мероприятий, где плечом к плечу стоят всевозможные псевдо-правозащитники, требующие немедленной, буквально с завтрашнего дня, демократизации Турции. И, разумеется, «соблюдения прав» всяческих меньшинств, которые, по большому счету, как мы видим сплошь и рядом, борются не за какие-то конкретные права, а за то, что бы их мировоззрение стало господствующим. И вот еще о непременных участниках этих мероприятий. Если гражданин США публично будет высказывать симпатии Аль-Каиде или Исламскому государству, да еще и призывать к поддержке их деятельности - его ожидают серьезные неприятности. Но вот если он выступает в поддержку Рабочей партии Курдистана, турецких сепаратистов и прочей нечисти, замаравшихся в крови - то это совсем другое дело, это, видите ли - вопрос «свободы и демократии». А правильнее - двойных стандартов, которые сегодня привносит антитурецкое лобби в любое обсуждение Турции. Нехитрое правило - только кабинетными интригами или только выступлениями «прогрессивной общественности» заставить власть принять спорное решение достаточно сложно. Конфликт с Турцией противоречит стратегическим интересам Америки и тому же Дональду Трампу он совершенно не нужен. Но даже самый могущественный человек ограничен в решениях, когда оказывается между молотом и наковальней - «правильно разогретым» общественным недовольством и «правильно простимулированной» позицией конгрессменов и чиновников. Гидра обычная, многоголовая В нынешних условиях разворачивающейся антитурецкой активности лоббистов в США Анкаре было бы проще, выступи против Турции и Эрдогана какая-то одна сила. К сожалению, речь идет о широкой коалиции. Ее ядро составляют американо-израильское, греко-американское, греко-кипрско-американское, армяно-американское и формирующееся курдское лобби, каждое из которых обладает достаточно внушительными возможностями, а также покровителями и сторонниками в истеблишменте США. По разным причинам к этому ядру примыкают просаудовское лобби и ряд других игроков.

Сильной стороной этой многоголовой гидры является абсолютное превосходство над американскими сторонниками развития отношений между Вашингтоном и Анкарой в медийном, финансовом и организационном ресурсе. К тому же, свои удары эта гидра способна наносить на самом широком фронте, поднимая то одну, то другую антитурецкую тему, держа общество и сторонников Турции в постоянном напряжении и формируя антитурецкую повестку на каждый день А вот слабостью является то, что интересы, которые отстаивают члены этой коалиции, объективно противоречат стратегическим интересам США. Временный успех первого этапа атаки лоббистов на Турцию - отстранение Анкары от программы F-35 - только выглядит серьезным успехом. Новое «достижение» - организация заявления Госдепартамента об «обеспокоенности, которую американская сторона испытывает в связи с неоднократными попытками Турции провести буровые работы в водах у Кипра» - тоже весьма сомнительный результат. За последние годы мы неоднократно были свидетелями того, что позиция Белого дома, вроде как надежно зафиксированная лоббистами, менялась на 180 градусов в течение суток. Аргументы антитурецкого лобби сшиты, что называется, на живую нитку, а, следовательно, вся схема атаки на Анкару внешне впечатляет, но при ближайшем рассмотрении выглядит мутной и противоречивой. Тем более, что большое количество участников этой антитурецкой коалиции - это всегда предвестник проблем, рано или поздно сцепятся друг с другом.