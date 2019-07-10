Легендарный Борис Беккер распродает спортивные трофеи из-за долгов
Завоеванные трофеи и памятные знаки бывшей первой ракетки мира Бориса Беккера были реализованы за 750 тысяч евро в рамках принудительной распродажи имущества легендарного теннисиста для покрытия его долгов, пишет Дойче велле.
В 2017 году Беккер из-за накопившихся задолженностей был признан судом в Лондоне банкротом. Распродажа части имущества должна была состояться еще год назад, однако по инициативе Беккера была приостановлена, отмечает Agence France-Presse.
По оценкам кризисного управляющего Марка Форда, общая сумма долгов 51-летнего Беккера может достигать 56 миллионов евро. Суммарно на продажу выставлены 82 принадлежащих бывшему теннисисту объекта. На текущую распродажу зарегистрировалось 495 участников аукциона из 32 стран. Самую большую сумму - 167 тысяч евро - предложили за точную копию серебряного кубка, врученного Беккеру как победителю Открытого чемпионата США 1989 года.
В рамках своей спортивной карьеры Беккер выиграл 49 турниров, среди них шесть чемпионатов "Большого шлема". За это время немецкий теннисист заработал 22 миллиона евро. К личному банкротству Беккера привели развод с первой женой Барбарой, проблемы с налоговыми органами и ряд неудачных инвестиций. Сейчас Беккер работает в том числе теннисным комментатором.