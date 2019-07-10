Завоеванные трофеи и памятные знаки бывшей первой ракетки мира Бориса Беккера были реализованы за 750 тысяч евро в рамках принудительной распродажи имущества легендарного теннисиста для покрытия его долгов, пишет Дойче велле.

В 2017 году Беккер из-за накопившихся задолженностей был признан судом в Лондоне банкротом. Распродажа части имущества должна была состояться еще год назад, однако по инициативе Беккера была приостановлена, отмечает Agence France-Presse.