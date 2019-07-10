Зеленский о разговоре с Путиным: «Корона с головы не спадет»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с родственниками арестованных в России украинских моряков рассказал о своем разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам украинского политика, если он пообщается с президентом России, то у него «корона с головы не спадет». Как подчеркнул Зеленский, в разговоре с Путиным он не видит ничего плохого, так как самое важное для него — жизнь украинских моряков.

Украина готова к обмену заключенными между странами, уточнил глава украинского государства, отметив, что в разговоре с президентом России предложил отдать Киеву «всех наших», пишет «Газета.ру».

Накануне состоялся первый телефонный разговор Путина и Зеленского. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, лидеры обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. В Киеве же заявили, что ключевой темой разговора стало освобождение украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.