Президент Грузии снова обвинила Россию

«20 процентов нашей территории оккупированы», — сказала глава государства, отвечая на вопрос об отношениях с Москвой.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью изданию Deutsche Welle несколько раз обвинила Россию в оккупации Абхазии и Южной Осетии.

В ходе интервью грузинский лидер несколько раз повторила подобные заявления в разных формулировках, пишет Лента.ру.

Зурабишвили напомнила, что после вооруженного конфликта 2008 года между Тбилиси и Москвой нет дипломатических отношений. Поэтому в вопросе контактов с российской стороной Грузия рассчитывает на международных партнеров республики.

«Они должны быть если не посредниками, то, по крайней мере, адвокатами Грузии, дать понять России, что она должна строить отношения с соседями на принципах взаимного уважения, уважения к международному праву», — считает Зурабишвили, отметив, что женевские российско-грузинские переговоры, проводящиеся с августа 2008-го при посредничестве Евросоюза, ОБСЕ и ООН, следует вывести на новый политический уровень.