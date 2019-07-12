Госдеп не поддержал Зеленского

США не поддерживают предложенное президентом Украины Владимиром Зеленским изменение формата переговоров по ситуации в Донбассе. Об этом ТАСС заявила представитель Госдепартамента США.

«Мы в полной мере поддерживаем усилия президента Зеленского, нацеленные на то, чтобы оживить имплементацию «Минска» (минских соглашений)», — сообщила представитель ведомства, отметив при этом, что изменение действующего формата переговоров «не устранит подлинное препятствие прогрессу в имплементации «Минска».

Она подчеркнула, что главным препятствием является отсутствие политической воли Москвы.

Представитель Госдепа отметила, что Украина выполняет свои обязательства в рамках минских соглашений и Россия должна делать то же самое.

Ранее Владимир Зеленский призвал подключить к «нормандскому формату» переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе (Украина, Россия, Германия, Франция) еще две страны — Великобританию и США. Среди заявленных украинским лидером тем — принадлежность Крыма и конфликт на востоке Украины. В Кремле пообещали изучить поступившее предложение.