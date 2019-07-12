Президент Бразилии предложил своему сыну должность посла в США

По словам президента, назначение будет зависеть от желания сына, который сейчас занимает пост конгрессмена. Сам Эдуардо в отдельном выступлении сказал, что примет возможное предложение, но отметил, что оно зависит от разговора его отца с главой МИД. Кандидатуру Болсонару-младшего также должен будет утвердить парламент.

Reuters отмечает, что Жаир Болсонару положительно высказывается о Дональде Трампе и подобно американскому президенту использует членов своей семьи в качестве официальных помощников. В частности, пишет агентство, Эдуардо Болсонару консультировал президента по вопросам международных отношений: после избрания отца в октябре прошлого года Эдуардо стал одним из первых его посланников в Вашингтоне, где встретился с зятем Трампа Джаредом Кушнером и был замечен в головном уборе с надписью «Трамп 2020».