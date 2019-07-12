Сенаторы призвали Трампа наказать Турцию
Против Анкары необходимо ввести санкции в связи с поставками российских ЗРК С-400, заявили американские сенаторы, потребовав исключения Турции из программы поставок американских истребителей пятого поколения F-35.
Подписи под документом поставили глава комитета по вооруженным силам республиканец Джим Инхоф, старший демократ комитета Джек Рид, глава комитета по международным делам республиканец Джим Риш и старший демократ комитета Боб Менендес.
Сенаторы призвали главу американского государства Дональда Трампа «полностью ввести санкции» в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки через санкции», передает РИА Новости.
Также в заявлении сенаторов говорится, что приостановка поставок Анкаре истребителей F-35 «на неопределенное время» является недостаточной мерой – Пентагон призвали «прекратить участие Турции в программе F-35».
В покупке С-400 сенаторы видят «тревожное» сближение Анкары «с путинской Россией», а также угрозу для программы F-35. Подчеркивается, что «Турция является важным партнером по НАТО».