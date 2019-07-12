Скончался глава Союза рекламистов Азербайджана
Председатель общественного объединения "Союз рекламистов Азербайджана" Гаджиами Атакишиев скончался на 69-м году жизни, сообщает Report со ссылкой на близких покойного.
Гаджиами Гаджи оглу Атакишиев родился в 1951 году в Баку. С 1975 года работал в управлении "Ичеришехер" Бакинского городского комитета и совместно с командой архитекторов подготовил генеральный план Ичеришехер. Был заместителем главного архитектора столицы, главным художником Баку, председателем департамента "Рекламы и информации".