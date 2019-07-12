Кажется, Халафов близок к решению спора с Грузией

Заседание комиссии по делимитации и демаркации государственных границ между Азербайджаном и Грузией может быть проведено в Тбилиси. Об этом сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов в рамках мероприятия, посвященного Дню независимости Франции.

Замминистра добавил, что на этом заседании могут быть приняты важные решения.

"На последнем заседании комиссии было решено, чтобы эксперты работали в более усиленном режиме и подготовили предложения", - сказал Халаф Халафов.

Отметим, что 12-е заседание комиссии по делимитации и демаркации государственных границ между Азербайджаном и Грузией состоялось в мае в Баку. Были рассмотрены вопросы прохождения линии государственной границы, состоялось детальное обсуждение всех несогласованных участков. По итогам заседания стороны договорились провести совместный осмотр несогласованных участков государственной границы на уровне экспертов на месте.

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