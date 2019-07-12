Вице‐премьеру Италии предрекли отставку из‐за «сговора» с Россией

Слухи о попытке Москвы стать спонсором итальянского вице-премьера Маттео Сальвини могут привести к повторению скандала с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, который ушел в отставку после беседы с некоей «россиянкой», предположило германское издание Die Welt. Об этом сообщила «Газета.ru».

По данным издания, несколько дней назад была опубликована аудиозапись, на которой слышна беседа трех представителей Кремля и трех представителей партии Сальвини «Лига». Уточняется, что эта встреча состоялась в октябре прошлого года в московской гостинице «Метрополь». Среди ее участников был помощник Сальвини Джанлука Савоини.

Стороны обсуждали предоставление партии Сальвини «Лига» около $65 млн в обмен на помощь в лоббировании нефтяной сделки.

Помощник Сальвини признал, что находился в «Метрополе», но не смог припомнить, с кем именно он общался и о чем. Кроме того, он заявил, что не узнает свой голос на записи и вещи, которые говорит. Он также подчеркнул, что в гостинице находился именно он, а не Сальвини, который ни о чем не знает.

Прокуратура Милана начала расследование. Законы в Италии запрещают финансовую поддержку политических партий из-за рубежа.