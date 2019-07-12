Fitch понизило рейтинг Турции из-за С-400

Среди ключевых факторов, повлиявших на рейтинговое решение, специалисты Fitch называют увольнение главы Центробанка Турции Мурата Четинкая, повторные выборы мэра в Стамбуле, а также поставки российских С-400, пишет РБК.

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Турции в иностранной валюте понизился с уровня "BB" до "BB-". Прогноз по рейтингу негативный, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.

В последнем случае, указывает агентство, Турция продолжает подвергаться риску санкций. «И хотя Fitch ожидает, что любые из возможных санкции будут иметь относительно мягкую форму с минимальным прямым экономическим эффектом, влияние на настроения может быть значительным», — предупреждает Fitch.

При этом крупная и диверсифицированная экономика страны с активно развивающимся частным сектором оказывает поддержку рейтингу, передает РИА Новости.

Если властям Турции не удастся стабилизировать и сбалансировать экономику в соответствии с более низким уровнем инфляции и уязвимостью перед внешними потрясениями, Fitch может понизить рейтинг Турции.

В сообщении сказано, что пересмотр суверенного рейтинга Турции был запланирован на 1 ноября 2019 года. «Однако Fitch считает, что события в стране требуют отклонения от графика», — говорится в сообщении.