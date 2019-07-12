«Хезболла» заявила о желании США устроить переговоры

Администрация президента США Дональда Трампа стремится установить каналы связи с ливанской шиитской партией «Хезболла». Об этом заявил лидер этой организации Хасан Насралла, передает Reuters.

«Администрация президента США Дональда Трампа пытается открыть каналы коммуникации с «Хезболлой» в Ливане через посредников… Это американские прагматики», — заявил он.

При этом лидер «Хезболлы» назвал американские санкции «почестью», которая является частью продолжающегося противостояния с движением и его союзниками.

Отметим, что на этой неделе США ввели санкции против депутатов от «Хезболлы», среди которых Вафик Сафа — высокопоставленный функционер движения, отвечающий за вопросы безопасности.

Напомним, «Хезболла» внесена США в список террористических организаций, а ее лидер Хасан Насралла давно находится под американскими санкциями. Бойцы шиитской группировки в последние годы активно участвовали в войне в Сирии на стороне правительственных войск.