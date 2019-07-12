Facebook оштрафовали на $5 млрд за утечку данных

Facebook заплатит 5 млрд долларов, чтобы урегулировать скандал с утечкой данных. Такое соглашение заключили регуляторы США с компанией Марка Цукерберга, передает The Wall Street Journal.

Сумму штрафа одобрила Федеральная торговая комиссия США. Размер выплаты стал рекордным для технологических компаний в Соединенных Штатах.

Официально эту информацию пока в Facebook не подтвердили.

Скандал разгорелся в 2018 году, когда стало известно, что Cambridge Analytica получила доступ к личным данным 87 млн пользователей соцсети без их ведома.

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