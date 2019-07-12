Конгресс запретил Трампу начинать войну с Ираном

В Конгрессе США решили помешать президенту США Дональду Трампу начать военные действия против Ирана. С этой целью Палата представителей одобрила специальную поправку в оборонный бюджет, пишет The Hill.

Поправка запрещает финансирование военных действий против Тегерана, пока Конгресс не объявит войну или не даст разрешение на законодательном уровне.

Документ одобрили 251 конгрессмен, против высказались 170.

Комментируя принятие поправки, члены Палаты представителей отметили, что тем самым напоминают Трампу, что «американский народ не хочет новой войны на Ближнем Востоке».