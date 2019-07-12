Телохранитель из Азербайджана обвиняется в переправке людей в Ирландию

В суде французского города Шербур проходит процесс над уроженцем Азербайджана, который пытался нелегально переправить в Ирландию своего соотечественника, сообщает haqqin.az со ссылкой на издание Оuest-France.

Согласно информации, 37-летний уроженец Азербайджана был задержан на паромном терминале в Шербуре 7 июля. При нем были обнаружены поддельные литовские документы, четыре кредитные карты и билеты на поезда.

На процессе судья обвинил арестованного в том, что он занимается незаконной переправкой людей, получая за это деньги. В частности, за переправку своего соотечественника в Ирландию он потребовал у него 1000 евро.

Подсудимый отказался признавать свою вину, настаивая на том, что это друг его детства и они вместе выросли в Азербайджане. Он просто хотел помочь своему другу найти лучшую жизнь. По его словам, полученные им 1000 евро были потрачены на поездку.

Задержанный также отметил, что на протяжении нескольких лет проживает в Ирландии, где работает телохранителем. Но из-за проблем со спиной, он не может выходить на работу.

Вместе с тем, судья отказался верить в искренность подсудимого и приговорил его к 10 месяцам тюрьмы с запретом на посещение Франции сроком на 10 лет.