С целью повышения боеготовности летного состава и сохранения ее на высоком уровне плановые полеты были проведены в дневное и ночное время.

Штурмовики Су-25, базирующиеся на одной из авиабаз Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана, провели летные тренировки с боевой стрельбой.

Авиационные средства, совершившие вылеты в групповом порядке из аэродромов базирования, нанесли воздушные удары авиационными бомбами и ракетами разного калибра по обозначенным на полигонах и освещенным с воздуха наземным целям условного противника.

В ходе плановых тренировок поставленные задачи были успешно выполнены летным составом, а результаты боевых стрельб были высоко оценены.