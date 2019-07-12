Российский самолет доставил в Турцию компоненты для С-400

Российский самолет с новой партией элементов для зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 приземлился на турецкой авиабазе Мюртед в провинции Анкара. Об этом сообщает телеканал NTV.

Министерство национальной обороны Турции пока эту информацию не подтвердило.

Накануне начались поставки С-400 в Турцию. По данным турецкого оборонного ведомства, в этот день три грузовых самолета доставили на авиабазу Мюртед несколько тягачей и транспортно-заряжающую машину из состава комплекса С-400. В Управлении оборонной промышленности Турции также заявили, что "поставки других элементов продолжатся в ближайшее время".