Здание украинского телеканала обстреляли из гранатомета

Двое неизвестных обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина» в Киеве. Полиция квалифицировала случившееся как теракт. При обстреле был поврежден фасад здания, никто не пострадал.

Инцидент произошел в ночь на 13 июля, заявили в пресс-службе канала. О происшествии в правоохранительные органы сообщили очевидцы. На место приехали следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, кинологи и патрульные. У здания телеканала нашли отстрелянный тубус гранатомета, который направят на экспертизу.

В Киеве проводится специальная полицейская операция для задержания злоумышленников. Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 258 УК Украины («Террористический акт»).