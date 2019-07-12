Ученые: Сахара раньше была морем

Около 50 миллионов лет назад на месте современной пустыни Сахара находилось Транссахарское море, которое населяли огромные существа, пишет The Guardian со ссылкой на исследование американских ученых.

Они сделали вывод, что древнее море глубиной в 50 м покрывало 3 тыс. кв. км суши. Сейчас же в этой части Африки расположена крупнейшая в мире пустыня. Однако в ней до сих пор сохранились окаменевшие остатки древних морских животных. Именно они и помогли ученым воссоздать прежний облик той местности.

По словам палеонтолога Маурин О’Лири, море населяло порядка 12,3 млн морских змей, 1,2 млн пикнодонтов (древний вид позвоночных рыб), несколько млн сомов. При этом все представители фауны отличались огромными размерами.