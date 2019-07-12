"Друг малого и среднего бизнеса" подставил плечо и бакинской таможне

Председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев и председатель правления Агентства МСБ Орхан Мамедов ознакомились с рабочим процессом «Друга МСБ» в административном здании Бакинского главного таможенного управления, обменялись мнениями по импортно-экспортным операциям МСБ.

Было отмечено, что субъекты микро, малого и среднего предпринимательства, пользующиеся таможенными услугами, обратившись в функционирующий в Бакинском главном таможенном управлении «Друг МСБ», могут воспользоваться информационными услугами, рекомендациями, правовой помощью в связи с импортно-экспортными операциями, таможенным оформлением и иными процедурами. Это также поможет оперативному решению вопросов с участием Агентства МСБ и Государственного таможенного комитета, в рамках сотрудничества государственного и частного секторов. Также здесь будут задействованы «волонтеры МСБ».

Напомним, что «Друг МСБ» является важным механизмом поддержки Агентства МСБ микро, малого и среднего предпринимательства. Этот механизм действует в 14 городах и районах Азербайджана. Друзья МСБ осуществляют содействие микро, малым и средним предпринимателям посредством механизмов государственной поддержки, а также различных услуг Агентства.